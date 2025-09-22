Стало известно о смерти актера из «Морского патруля»

Заслуженный артист Кубани Георгий Хадышьян умер на 66-м году жизни, причиной смерти стал инсульт, сообщает aif.ru со ссылкой на помощника заведующего художественно-постановочной частью театра Татьяну Шкодину. Актер известен по ролям в Краснодарском академическом театре драмы и фильмам «Морской патруль» и «Утоли мои печали».

Георгий Суренович попал в больницу через день после своего дня рождения с инсультом. Еще в понедельник 11 августа многие, в том числе я, видели его в театре счастливым, улыбающимся. А во вторник, 12 августа, он не пришел на общий сбор артистов в малом зале — на открытие сезона, — рассказала Шкодина.

По ее словам, коллеги пытались связаться с актером, но не успели — Хадышьяна нашли дома, в котором он проживал один. В театре артист служил с 1982 года и за десятилетия сыграл более 50 ролей.

Ранее на 57-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России Дмитрий Лагачев. По словам актрисы Светланы Шаманди-Бойцовой, ее коллега был выдающимся педагогом и верным другом. Она также подчеркнула, что всего неделю назад они общались, вместе строили планы и смеялись.