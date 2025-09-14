В возрасте 56 лет скончался актер из сериала «Тайны следствия» Умер актер Дмитрий Лагачев, снимавшийся в сериале «Тайны следствия»

Актер и заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября, сообщила актриса Светлана Шаманди-Бойцова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ему было 56 лет. Она не стала раскрывать причины смерти артиста.

Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь. Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни! Я безмерно любила и уважала Вас!!! Всего 56 лет… Вы всегда были источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и радости, — написала актриса.

По словам Шаманди-Бойцовой, буквально неделю назад она общалась с Лагачевым. Актриса добавила, что они смеялись и строили планы на будущее.

