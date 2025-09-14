Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
14 сентября 2025 в 15:16

В возрасте 56 лет скончался актер из сериала «Тайны следствия»

Умер актер Дмитрий Лагачев, снимавшийся в сериале «Тайны следствия»

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Актер и заслуженный артист России Дмитрий Лагачев скончался 13 сентября, сообщила актриса Светлана Шаманди-Бойцова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Ему было 56 лет. Она не стала раскрывать причины смерти артиста.

Интеллигентнейший человек, невероятный педагог, замечательный артист и настоящий товарищ для всех, с кем его сводила жизнь. Благодарю Бога за то, что Вы были в моей жизни! Я безмерно любила и уважала Вас!!! Всего 56 лет… Вы всегда были источником неиссякаемой энергии, жизнелюбия и радости, — написала актриса.

По словам Шаманди-Бойцовой, буквально неделю назад она общалась с Лагачевым. Актриса добавила, что они смеялись и строили планы на будущее.

Ранее известный бард Александр Жаров скончался после продолжительной болезни. Музыканту было 68 лет. Точная причина смерти барда неизвестна. Жаров несколько лет руководил службой технического обеспечения Грушинского фестиваля.

До этого японского актера Асахи Куридзуку нашли мертвым в собственном доме. Ему было 88 лет. Причины смерти актера пока не выяснены.

смерти
актеры
похороны
соболезнования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Над зданием правительства Польши сбили дрон
Дом Бэллы из «Сумерек» поступил в аренду
Американских военных уличили в неумении пользоваться БПЛА
«Все бегите»: Мадуро о необычном способе США бороться с наркотрафиком
Российский борец завоевал серебро на чемпионате мира
Мужчина нашел гигантскую кость мамонта на рыбалке
Кадыров резко ответил на слова Пугачевой о Дудаеве
Бывший тренер «Спартака» Руй Витория уволен из «Панатинаикоса»
«Наговорила на пять лет тюрьмы»: что ждет Пугачеву за ее слова о Дудаеве
Названа причина давления Запада на Сербию
Украина отправила все доходы бюджета на оборону
Лидеры ЛАГ и ОИС отреагировали на израильские бомбардировки Катара
В Польше указали на попытки Запада столкнуть страну с Россией
Раскрыты особенности переброшенных в Польшу истребителей Rafale
Жители Нью-Йорка оценили рекламу «Интервидения» на Таймс-сквер
Американский бизнес попросил Трампа отменить санкции против России
Толпа мужчин в масках и мертвецы в московских парках: главные ЧП дня
В России рухнул госмессенджер MAX
Американист предположил исход противостояния Трампа и Сороса
На Крымском мосту таинственно пропала собака
Дальше
Самое популярное
Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле
Общество

Моченые яблоки — классический рецепт для приготовления дома в кастрюле

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек
Шоу-бизнес

Домашний арест, распродажа личных вещей, новый роман: как живет Лерчек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.