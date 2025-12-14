США подняли истребители F-16 в небо над Пальмирой WSJ: Пентагон в ответ на инцидент в Пальмире поднял два истребителя F-16

Американские военные подняли в воздух пару истребителей F-16 в районе сирийской Пальмиры, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона. Решение было принято после нападения боевиков группировки «Исламское государство» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) на американо-сирийский патруль.

Официальный представитель, чьи слова приводит газета, напрямую заявил, что демонстрация силы призвана обеспечить безопасность американского контингента и его союзников в регионе. Вашингтон готов применять авиацию для защиты своих войск даже после формального завершения активной кампании против террористов.

Силы коалиции при поддержке сирийских сил безопасности уже арестовали в Пальмире по меньшей мере трех человек, передавал сирийский телеканал Syria TV. По его данным, ВВС США применили в районах Аль-Вади и Аль-Джумхурия осветительные бомбы.

Ранее Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против ИГ в районе сирийской Пальмиры. Еще трое военных получили ранения.

Позже представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуруддин аль-Баба отметил, что военные коалиции были предупреждены об угрозе нападения в Пальмире. Однако, по его словам, сообщения о возможной атаке боевиков ИГ они проигнорировали.