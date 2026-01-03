Ученые рассказали, когда будет первое полнолуние в 2026 году ИКИ РАН: первое полнолуние нового года будет в ночь на 4 января

В ночь на 4 января произойдет первое в 2026 году полнолуние, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Луна будет видна на всей территории страны на огромной высоте (50–60 градусов над горизонтом).

Исключительно красивым ожидается наступающее сегодня первое полнолуние 2026 года. Одна из самых больших Лун в году будет наблюдаться на небе почти всю ночь вместе с самой яркой сейчас планетой на ночном небе — Юпитером, — отметили в лаборатории.

Также ученые отметили, что если повезет, то сегодня ночью можно будет также загадать желание под падающей звездой. Земля проходит сквозь метеорный поток Квадрантиды, известный своим мощным звездным дождем. Чтобы увидеть зрелище, обратите взгляд на северо-восток — именно оттуда начнут падать небесные тела.

До этого ученые рассказали, что уходящий 2025 год вошел в историю как период экстремальной геомагнитной активности. Из прошедших с начала года 358 дней магнитные бури влияли на планету в течение 69 суток, что значительно превышает показатели прошлого года. По общему же количеству дней с различными геомагнитными возмущениями (164 дня) текущий год приблизился к рекордам 20-летней давности.