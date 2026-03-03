Фаза Луны сегодня 3 марта 2026 года. Что принесет Кровавая Луна?

Фаза Луны сегодня 3 марта, какая сегодня Луна: сюрпризы лунного затмения и Кровавой Луны

Сегодня, 3 марта, в 18:15 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 15-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 19:39 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Сегодня жители некоторых регионов планеты смогут увидеть полное лунное затмение, которое еще называют Кровавой Луной. Дело в том, что из-за особенностей расположения Солнца, Земли и Луны спутник нашей планеты при затмении будет освещен лучами звезды под таким углом, что из-за атмосферы будет видеться в насыщенном оттенке красного грейпфрута. Кроме этого, через несколько минут после наступления затмения нас ждет первое полнолуние этой весны. Оно пройдет под знаком Девы.

Краткая характеристика 15-х суток лунного цикла

День, насыщенный сомнениями, заблуждениями и иллюзиями, является одним из самых ненадежных в месячном цикле. В этот период трудно чему-либо доверять и полагаться на достоверность информации.

Здоровье и внешность

Все болезни, возникшие в этот день, быстро исчезнут и не оставят последствий. Тем не менее следует отказаться от хирургических вмешательств. Если вы намерены начать диету для снижения веса, сегодня — подходящий момент для этого.

Финансы и работа

Сегодня крайне неблагоприятные условия для ведения бизнеса. Ожидаются многочисленные ошибки, недоразумения и беспорядок. Финансовые операции могут привести к потерям. Конфликты даже с уже проверенными партнерами также вероятны и требуют немедленного мирного разрешения.

Любовь и семья

С учетом неблагоприятных характеристик этого дня, планирование свадьбы в такие периоды не рекомендуется. Встречи с родными тоже могут обернуться ссорами. Каждый будет сосредоточен на себе, что создаст почву для недопонимания и конфликтов.

Природа

Ловля рыбы в полнолуние часто оказывается бессмысленной, так как рыба в этот период прячется на дно. Владельцам домашних животных стоит уделить внимание состоянию своих питомцев — они могут стать более тревожными и чувствительными. Проведение каких-либо манипуляций с растениями в этот день также нежелательно.

