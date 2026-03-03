Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 09:36

Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 3 марта 2026 года

Праздники 3 марта 2026 года Праздники 3 марта 2026 года Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

3 марта — 62-й день 2026 года в соответствии с григорианским стилем. До 2027 года остается еще 303 дня. В этот день ждут прилета птиц овсянок, ищут первых бабочек, отмечают дату воцарения на русском престоле Михаила Федоровича, положившего начало династии Романовых. Расскажем, какие еще праздники и значимые события в России и за ее пределами можно отметить 3 марта 2026 года.

Какие христианские праздники отмечают 3 марта

На 3 марта не выпадает крупных религиозных праздников в России. Однако в эту дату восточные христиане чтут память Космы Яхромского. Он жил в XV веке и прославился тем, что основал мужской Свято-Успенский монастырь под Владимиром, который ныне также называют Космин Яхромской монастырь.

Христиане в других странах 3 марта поминают папу римского Льва I, который жил в V веке. Именно в годы его понтификата за епископами Рима закрепился титул папы римского. Кроме того, он первым из пап получил титул «Великий» за свои заслуги по защите христианства от различных ересей, а также благодаря умению донести до паствы основные постулаты веры Христа. Всего Лев I написал 216 различных трудов с проповедями и посланиями.

Праздники 3 марта Праздники 3 марта Фото: Общественное достояние

Какие праздники приходятся на 3 марта в мире

В мире на 3 марта 2026 года приходится целый ряд праздников:
  • День кукол (или маленьких девочек) в Японии;
  • Всемирный день сохранения слуха;
  • День поиска тезок;
  • День писателей;
  • День дикой природы;
  • День рецептов глинтвейна;
  • Праздник мясной тарелки;
  • День телевидения для детей;
  • День тех, кто ждет чудес.

Славянские праздники и приметы для 3 марта

Славяне 3 марта устраивали праздник в честь птицы овсянки. Хозяйки готовили выпечку из овсяной муки и угощали ей птиц. Бытовало поверье, что если птицам пришлось по вкусу угощение, то весна будет ранней и теплой.

Существовали также другие приметы, связанные с этой датой:

  • широко разлившаяся в этот день река предвещала хорошую траву на лугах;
  • бабочки крапивницы, появившиеся в этот день, предсказывали раннюю весну;
  • считалось, что с этого дня начинается клев окуней;
  • люди, родившиеся в этот день, как верили славяне, имели все шансы стать выдающимися певцами.

Приметы 3 марта Приметы 3 марта Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Праздники и важные события, которые будем вспоминать 3 марта

На этот день приходятся следующие значимые события, произошедшие в разные периоды истории:

1067 год — первое упоминание в Повести временных лет о городе Минске.

1613 год — Земский собор выбрал на царство молодого Михаила Романова, сына патриарха Филарета, что ознаменовало собой конец Смутного времени на Руси.

1802 год — в газетах Вены появилось упоминание о выходе трех сонат Людвига ван Бетховена, одна из них позже получила название «Лунная соната».

1804 год — обнародован указ императора Александра I, согласно которому отныне в России нельзя было продавать крестьян без земельного надела. Также документ разрешал крестьянам жениться и выходить замуж без одобрения помещиков.

1861 год — отмена крепостного права в России.

Памятные даты 3 марта Памятные даты 3 марта Фото: Общественное достояние

1875 год — на премьере в Париже зрители освистали оперу Жоржа Бизе «Кармен».

1875 год — в Канаде прошел первый в истории официальный матч по хоккею с шайбой.

1918 год — опубликована поэма Александра Блока «Двенадцать».

1921 год — открыт гормон инсулин. Спустя два года автор открытия канадец Фредерик Грант Бантинг получил за это Нобелевскую премию.

1923 год — в газетных киосках Нью-Йорка появился пилотный номер первого в мире новостного еженедельника Time.

Даты 3 марта Даты 3 марта Фото: imago stock&people/Global Look Press

1955 год — дебют Элвиса Пресли на американском телевидении.

1958 год — дата основания Зеленограда, города-спутника Москвы. Сегодня это один из районов столицы.

1987 год — в Советском Союзе вышел пилотный номер немецкого журнала Burda на русском языке.

1991 год — по итогам референдума Латвия и Эстония проголосовали за выход из состава СССР.

2005 год — 61-летний американский миллиардер Стив Фоссетт на самолете Virgin Atlantic GlobalFlyer впервые в мире успешно произвел одиночный беспосадочный перелет вокруг планеты.

В этот день появились на свет:

1709 год — немецкий химик, внедривший использование микроскопа в химии, выделивший цианид калия, открывший способ добычи сахара из сахарной свеклы, разработавший способ изготовления гипса, Андреас Сигизмунд Маргграф.

1756 год — британский писатель, философ, один из основоположников и популяризаторов анархизма и утилитаризма Уильям Годвин.

Дни рождения 3 марта Дни рождения 3 марта Фото: Общественное достояние

1771 год — российский медик, один из основателей школы хирургов в Санкт-Петербурге Иван Буш.

1831 год — американский инженер, разработчик и производитель «пульмановских» пассажирских вагонов для дальних поездок Джордж Мортимер Пульман.

1845 год — немецкий математик, основоположник теории множеств Георг Кантор.

1847 год — американский предприниматель, один из разработчиков телефонной системы связи Александр Белл.

1907 год — советский физик-инноватор, изобретатель синхрофазотрона, один из создателей ускорительной техники Владимир Векслер.

1925 год — советская актриса Римма Маркова.

1966 год — председатель кабинета министров РФ Михаил Мишустин.

1993 год — немецкий футболист Антонио Рюдигер.

Кто родился 3 марта Кто родился 3 марта Фото: MFA Russia//Global Look Press

Также в этот день мир покинули:

1703 год — британский физик-экспериментатор, сформулировавший закон всемирного тяготения, автор идеи о волновой природе света, открывший постоянство температуры кипения и замерзания воды, Роберт Гук.

1765 год — британский коллекционер, один из первых в мире полевых археологов, первый исследователь Стоунхенджа Уильям Стьюкли.

1883 год — российский книготорговец, издатель, создававший книги по запросам читателей, основатель журналов «Вокруг света» и «Новый мир» Маврикий Вольф.

1936 год — советский энтомолог, исследователь Памира, Тянь-Шаня, Дальнего Востока, открывший Турфанскую тектоническую впадину на территории Китая, Григорий Грумм-Гржимайло.

1960 год — советский артиллерист, создатель ракеты на основе применения бездымного пороха Иван Граве.

1973 год — архитектор Останкинской башни, автор проекта высотки МГУ Николай Никитин.

1981 год — советский актер Олег Даль.

1993 год — американский вирусолог, первым в мире получивший живую вакцину от полиомиелита, Альберт Сейбин.

2016 год — советская актриса Наталья Крачковская.

Ранее мы поделились гороскопом на март 2026 года.

весна
март
православие
праздники
приметы
церковь
Екатерина Метелева
Е. Метелева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Наступление ВС РФ на Харьков 3 марта: обстановка у Волчанска и Купянска
Армия Израиля вошла на территорию соседней страны
Путин назначил посла России в Польше
Школьников «обрадовали» новым экзаменом по старому предмету
Китай обвинил США и Израиль в подрыве энергетической безопасности
Трамп отказался от скучных пресс-конференций по просьбе союзников
Экономист ответила, как введение ГОСТа повлияет на стоимость хлеба в России
Российские войска выбили ВСУ из населенного пункта под Сумами
Ситуация в Дубае 3 марта: работа аэропортов, рейсы в Россию, удары Ирана
Новый удар Израиля привел к гибели 13 иранских военных
Стало известно, обрушит ли Иран рынок недвижимости в Дубае
Зеленский сделал дерзкое заявление о выборах на Украине
Россиянам рассказали, когда повысят коэффициенты к ставкам экосбора
Франция усилит ПВО на Кипре
Иранские города содрогнулись от взрывов
Невролог предупредила, чем грозит привычка чистить уши ватными палочками
Директор школы ответила рублем за травму девочки на стройке
Фьючерсы TTF обновили максимум с февраля 2025 года
В США признали давление Китая на Иран по одной причине
В Иране озвучили потери американцев после удара КСИР по базе США в ОАЭ
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.