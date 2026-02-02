Зимняя Олимпиада — 2026
02 февраля 2026 в 09:10

Фаза Луны сегодня, 2 февраля 2026 года. Планируем отдых, свадьбу и диету

Фаза Луны сегодня, 2 февраля, какая сегодня Луна: что означает начало убывающей фазы Фаза Луны сегодня, 2 февраля, какая сегодня Луна: что означает начало убывающей фазы Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 2 февраля, в 17:46 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 16-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 19:17 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

Луна повернула на убыль. Сегодня спутник Земли переходит из-под власти Льва в управление рациональной, логичной, но несколько занудной Девы.

Краткая характеристика 16-х суток лунного цикла

В ближайшие сутки можно выдохнуть и перевести дух после напряженного полнолуния. На этот день разумнее всего не планировать серьезных дел, а постараться провести его в спокойной домашней обстановке.

Здоровье и красота

Сегодня полезно проводить разгрузочный день. Удачными будут занятия йогой и пилатесом, особенно полезны будут асаны и упражнения, в которых задействован вестибулярный аппарат. Следует исключить прием алкоголя и перенести на другой день оперативные вмешательства.

Фаза Луны сегодня, 2 февраля 2026 года. Планируем отдых, свадьбу и диету Фаза Луны сегодня, 2 февраля 2026 года. Планируем отдых, свадьбу и диету Фото: Shutterstock/FOTODOM

Бизнес и финансы

Наиболее важные дела, включая переговоры и сделки, лучше отложить. Если вы рядовой сотрудник, то день для трудовых подвигов сегодня неподходящий. Чтобы ничего не напортачить, займитесь чем-нибудь нейтральным — например, подготовьте старые договоры к сдаче в архив, разберите беспорядок на рабочем столе, почистите электронную почту и рабочие папки от старых документов.

Брак и отношения

А вот для бракосочетания сегодняшний день подходит идеально. Также мирно и спокойно сегодня пройдут любые встречи с родственниками. Если вы с кем-то из них в ссоре — сегодня у вас есть шанс наладить отношения.

Природа

Рыбалка все еще не может претендовать на роль азартного времяпрепровождения. Садоводам следует планировать работы в соответствии с лунным календарем. Владельцы домашних животных могут заняться ревизией игрушек своих подопечных: старые следует выбросить, а также решить, какие полезные приспособления стоит купить, чтобы разнообразить досуг своих любимцев.

Ранее мы поделились лунным календарем на февраль 2026 года.

Екатерина Метелева
