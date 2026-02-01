Зимняя Олимпиада — 2026
01 февраля 2026 в 12:25

Фаза Луны сегодня, 1 февраля 2026 года. Что принесет Снежная Луна?

Фаза Луны сегодня, 1 февраля, какая сегодня Луна: сюрпризы Снежной Луны Фаза Луны сегодня, 1 февраля, какая сегодня Луна: сюрпризы Снежной Луны Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Сегодня, 1 февраля, в 16:09 по часовому поясу Москвы Луна вступит в 15-е лунные сутки этого цикла. Они продлятся до 17:46 завтрашнего дня.

В каком знаке зодиака и в какой фазе пребывает сегодня Луна

В 01:11 2 февраля по московскому времени наступит фаза полнолуния. Февральское полнолуние еще называют Снежной Луной из-за обилия осадков в этот зимний месяц. В этот раз полная Луна будет находиться под управлением Льва.

Краткая характеристика 15-х суток лунного цикла

День сомнений, обманов, иллюзий, заблуждений и прочих двойственных чувств и эмоций. Один из самых ненадежных дней месяца, когда ничему нельзя верить и не на что надеяться.

Здоровье и красота

Любые болезни, начавшиеся в этот день, быстро пройдут и не оставят следа. Однако сегодня не стоит проводить хирургических операций. Если вы планируете сесть на диету с целью похудения, то сегодня самый удачный день для этого.

Бизнес и деньги

Крайне неблагоприятный день для бизнеса. Будет очень много хаоса, ошибок, неточностей. Финансовые операции в этот день могут обернуться потерями. Вероятны конфликты даже между старыми партнерами. Их необходимо решать сразу же, причем обязательно мирным путем.

Любовь и брак

Разумеется, в день с такими сомнительными характеристиками планировать свадьбу не стоит. Неудачными будут и любые другие встречи с родственниками. Каждый будет думать о своем, что в итоге приведет к недопониманию и конфликтам.

Природа

Клев в полнолуние редко бывает удачным. Рыба в такие дни уходит на дно. В этот раз к влиянию полнолуния добавляется еще и глухозимье. Владельцам домашних животных стоит обратить внимание на самочувствие питомцев — в полнолуние они нередко становятся тревожными и более впечатлительными. Любые манипуляции с растениями в этот день проводить нежелательно.

Чтобы качественно спланировать свои дела на предстоящий месяц, рекомендуем свериться с Лунным календарем на февраль 2026 года.

