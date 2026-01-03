В МИД России обозначали курс взаимоотношений с Венесуэлой

Россия продолжит придерживаться курса поддержки правительства Венесуэлы, заявили в МИД РФ по итогам телефонного разговора главы ведомства Сергея Лаврова с исполнительным вице-президентом республики Делси Родригес. Российский министр выразил солидарность с народом Венесуэлы перед «лицом вооруженной агрессии».

Россия продолжит поддерживать курс Боливарианского правительства, направленный на защиту национальных интересов и суверенитета страны, — сказано в сообщении.

Ранее МИД России призвал немедленно прояснить сообщения о насильственном «вывозе» президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супруги. В министерстве заявили, что подобные действия расцениваются как недопустимое вмешательство в дела суверенного государства.

До этого президент США Дональд Трамп назвал успешной массированную атаку по Венесуэле. Глава Белого дома также сообщил о якобы эффективном ударе по Мадуро, который, по его словам, был задержан вместе с супругой и вывезен из страны.

Кроме того появилась информация, что захват венесуэльского лидера и его жены был осуществлен бойцами американского элитного спецподразделения «Дельта». Операцию провели военнослужащие из состава 1-го оперативного отряда специального назначения. Подразделение «Дельта» было сформировано Министерством обороны США в конце 1970-х годов.