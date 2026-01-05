В Италии указали на двойные стандарты Евросоюза в вопросе Венесуэлы

Евросоюзу следует отказаться от политики двойных стандартов, которая подрывает его авторитет, заявили европарламентарии итальянского «Движения пяти звезд». По данным ТАСС, они призвали ЕС осудить удары США по крупнейшему в мире производителю нефти — Венесуэле.

ЕС должен прекратить использовать позорные двойные стандарты, которые ослабляют его в глазах международного сообщества, — сказано в заявлении.

Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити в ходе пресс-конференции избежала ответа на вопрос журналистов о действиях США в Венесуэле, включая вывоз президента Николаса Мадуро с супругой из страны. Вместо этого она обратила внимание на обеспечение безопасности находящихся там японцев. По словам Такаити, именно этот вопрос сейчас стоит в приоритете для Японии.

До этого директор Центра латиноамериканских исследований Шанхайского университета Цзян Шисюе заявил, что утверждения о причастности венесуэльского президента Николаса Мадуро к поставкам наркотиков в США — надуманный предлог для государственного переворота. По его словам, таким образом американская сторона намерена привести оппозицию к власти в Каракасе.