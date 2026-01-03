Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 12:58

Раскрыты подробности операции по захвату Мадуро

CBS News: Мадуро захватили бойцы элитного американского подразделения «Дельта»

Николас Мадуро Николас Мадуро Фото: President of Russia Office apai/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу захватили бойцы американского элитного подразделения «Дельта» и вывезли из страны, сообщает CBS News. Как уточняет телеканал, операцию провели военнослужащие 1-го оперативного отряда специального назначения.

Подразделение «Дельта» было создано Министерством обороны США в конце 1970-х годов и принимало участие в большинстве крупных военных операций страны. В частности, в 1989 году бойцы «Дельты» участвовали в операции в Панаме, в ходе которой был свергнут президент Мануэль Норьега.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о проведении успешной операции против Венесуэлы, в результате которой из страны были высланы Мадуро вместе с женой. Трамп пообещал предоставить более детальную информацию позже.

В свою очередь издание New York Times сообщило, что местонахождение Мадуро остается неизвестным. В публикации отмечалось, что часть его окружения находится в безопасности. При этом сам Мадуро, как пишет NYT, еще в декабре усилил личную охрану, опасаясь угроз со стороны администрации Трампа.

До этого политолог Константин Блохин высказал мнение, что США не начнут полномасштабное вторжение в Венесуэлу. По оценке эксперта, Вашингтон ограничится точечными ударами, чтобы оказать давление на Мадуро и заставить его предоставить доступ к ресурсам, избегая при этом дорогостоящей наземной операции.

Венесуэла
ВС США
военные
Николас Мадуро
