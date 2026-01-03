Захарова ответила на громкие слухи о вице-президенте Венесуэлы в России Захарова опровергла сообщения о нахождении вице-президента Венесуэлы в России

Информация о нахождении вице-президента Венесуэлы Делси Родригес в России не соответствует действительности, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии РИА Новости. Согласно конституции в отсутствие главы государства Николаса Мадуро власть в стране временно должна перейти к ней.

Фейк, — отметила Захарова.

Ранее в МИД сообщили, что глава ведомства Сергей Лавров провел разговор с Родригес. Стороны заявили, что важно не допустить дальнейшего обострения ситуации и искать решение через переговоры. Министр и вице-президент также подтвердили, что хотят и дальше укреплять стратегическое партнерство между Россией и Венесуэлой.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что Мадуро и его жену вывезли из Венесуэлы на вертолете и посадили на корабль. Он уточнил, что их доставят в Нью-Йорк. По словам главы Белого дома, подготовка к «захвату» Мадуро велась в течение четырех дней. Операция переносилась из-за плохой погоды. Трамп также добавил, что США примут участие в будущем устройстве Венесуэлы.