Терапевт рассказал, какие болезни могут скрываться за отеками

Продолжительные отеки могут сигнализировать о наличии болезни почек или гипотериоза, заявил NEWS.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, излишняя отечность также может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой.

Самые опасные отеки бывают нарастающими. Они могут говорить о болезни почек, а также о болезнях сердечно-сосудистой системы. Самым неприятным недугом станет гипотериоз, при нем отекает весь организм, и это связано с нарушением метаболизма. При этом состоянии организм плохо работает, набирает много воды, и она начинает набираться в ногах. Первым признаком этой болезни станут отеки лица, — заявил Кондрахин.

Терапевт отметил, что причиной отечности также может быть неправильный сон. По словам Кондрахина, поза и продолжительность сна влияют на метаболизм.

Также причиной отеков может быть неправильный сон: пересып или недосып. Отек — это такая история, которая связана с тем, что мы нарушаем метаболизм. Например, мы неправильно или неудобно спали, — заключил Кондрахин.

