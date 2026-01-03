Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
03 января 2026 в 18:05

Терапевт рассказал, какие болезни могут скрываться за отеками

Терапевт Кондрахин: отеки могут быть признаками болезни почек и гипотериоза

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Продолжительные отеки могут сигнализировать о наличии болезни почек или гипотериоза, заявил NEWS.ru врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин. По его словам, излишняя отечность также может быть признаком проблем с сердечно-сосудистой системой.

Самые опасные отеки бывают нарастающими. Они могут говорить о болезни почек, а также о болезнях сердечно-сосудистой системы. Самым неприятным недугом станет гипотериоз, при нем отекает весь организм, и это связано с нарушением метаболизма. При этом состоянии организм плохо работает, набирает много воды, и она начинает набираться в ногах. Первым признаком этой болезни станут отеки лица, — заявил Кондрахин.

Терапевт отметил, что причиной отечности также может быть неправильный сон. По словам Кондрахина, поза и продолжительность сна влияют на метаболизм.

Также причиной отеков может быть неправильный сон: пересып или недосып. Отек — это такая история, которая связана с тем, что мы нарушаем метаболизм. Например, мы неправильно или неудобно спали, — заключил Кондрахин.

Ранее врач-косметолог доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что иглоукалывание может помочь при похудении. По ее словам, в рамках комплексной программы пациенты могут терять до трех килограммов в месяц, однако это зависит от образа жизни и генетики.

врачи
болезни
россияне
отеки
Александрина Гуловская
А. Гуловская
