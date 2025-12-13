Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии

Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии Два американских военных и переводчик погибли в Пальмире

Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе сирийской Пальмиры, сообщила пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Еще трое военных получили ранения.

Нападение произошло во время проведения солдатами работы с ключевым лидером. Их миссия заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, — говорится в заявлении.

Тем временем стало известно, что на юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Трагический инцидент произошел в провинции Дераа.

До этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял участие в военном параде по случаю первой годовщины смены власти в арабской республике, который прошел в Дамаске. Во время парада на проспекте Меззе прошли колонны военной техники, а в небе барражировали вертолеты.

До этого Министерство финансов США объявило о снятии санкций с президента Сирии и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Решение принято в рамках усилий администрации американского президента Дональда Трампа дать республике шанс на возрождение.