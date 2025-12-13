Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
13 декабря 2025 в 20:42

Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии

Два американских военных и переводчик погибли в Пальмире

ВС США ВС США Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Пентагон подтвердил гибель двух американских военнослужащих и гражданского переводчика в ходе операции против «Исламского государства» (ИГ, организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в районе сирийской Пальмиры, сообщила пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл. Еще трое военных получили ранения.

Нападение произошло во время проведения солдатами работы с ключевым лидером. Их миссия заключалась в поддержке продолжающихся операций по борьбе с ИГИЛ и терроризмом в регионе, — говорится в заявлении.

Тем временем стало известно, что на юге Сирии при взрыве на свадьбе погибли 33 человека, еще 19 получили ранения. Трагический инцидент произошел в провинции Дераа.

До этого президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа принял участие в военном параде по случаю первой годовщины смены власти в арабской республике, который прошел в Дамаске. Во время парада на проспекте Меззе прошли колонны военной техники, а в небе барражировали вертолеты.

До этого Министерство финансов США объявило о снятии санкций с президента Сирии и министра внутренних дел Анаса Хаттаба. Решение принято в рамках усилий администрации американского президента Дональда Трампа дать республике шанс на возрождение.

США
Вашингтон
ИГИЛ
военные
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Объявление войны»: Орбан о краже российских активов в Евросоюзе
Черноморский город отражает атаку дронов ВСУ
Лукашенко раскрыл, в каком случае эскалация конфликта на Украине неизбежна
Спасатели обнаружили упавший в Подмосковье самолет
Аналитики отметили в России рост зарплат инженеров и рабочих
«Счастливы вместе», школа танцев, муж: как живет актриса Дарья Сагалова
Крым в 2026 году получит 10 млрд рублей господдержки
Завораживающие фото северного сияния в Ленобласти появились в Сети
Российские боксеры триумфально выступили на ЧМ в Дубае
«Контракт с дьяволом»: Нагиев пошутил, почему люди ходят на «Елки»
В Европе заявили об интеллектуальном ответе России на изъятие активов
Сырский описал ситуацию на фронте для ВСУ
Названы страны-лидеры по поставкам косметики в Россию
Лукашенко предупредил США о «новом Вьетнаме»
Путин передал большой привет оператору FPV-дрона
Белоусов вручил «Золотую Звезду» оператору дрона с позывным Филин
Пентагон подтвердил потери при операции против ИГИЛ в Сирии
Найдена самая дорогая квартира на вторичном рынке в Москве
Директору рынка в Петербурге предъявили обвинение после смертельного пожара
Юбилей, слова о здоровье, жалость к Пугачевой: как живет Светлана Дружинина
Дальше
Самое популярное
Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства
Общество

Три яблока и горсть изюма! Запекаю немецкий апфельштрудель. Хрустящий рулет с корицей и ароматом детства

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки
Общество

Шпроты на черном хлебе — вчерашний день! Заворачиваю семгу и сливочный сыр в рулет из лаваша. Изысканный вкус за копейки

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски
Общество

Такую вкуснятину на ужин из фарша вы еще по-быстрому не готовили: ленивые котлеты по-киевски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.