США «дали шанс» президенту Сирии

США временно сняли санкции с президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хаттаба, сообщил минфин США в соцсети Х. Решение принято в рамках усилий администрации главы Белого дома Дональда Трампа дать Сирии шанс на возрождение.

В рамках усилий президента Трампа дать Сирии шанс на возрождение Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц, — говорится в сообщении.

Ранее Госдепартамент США исключил президента Сирии из списка особо опасных глобальных террористов, сняв санкции также с министра внутренних дел САР. Решение объяснили признанием прогресса сирийского руководства после отстранения от власти Башара Асада и завершением периода репрессий.

До этого Ахмед аш-Шараа совершил первый в истории двусторонних отношений официальный визит в Вашингтон. Переговоры с Трампом должны определить новые параметры двустороннего взаимодействия.