Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
08 ноября 2025 в 10:44

США исключили президента из списка террористов

Госдеп заявил об исключении президента Сирии аш-Шараа из списка террористов

Ахмед аш-Шараа Ахмед аш-Шараа Фото: Moawia Atrash/dpa/Global Look Press

Госдепартамент Соединенных Штатов официально исключил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка террористов, говорится в сообщении ведомства. Также американские санкции сняты с министра внутренних дел САР Анаса Хасана Хаттаба.

Сегодня госсекретарь исключает президента Сирии аш-Шараа, который фигурирует под именем Мухаммада аль-Джавлани, из списка особо опасных глобальных террористов, — сказано в сообщении.

Такое решение дипломаты США объяснили признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после отстранения от власти Башара Асада. В заявлении отметили, что более чем 50-летний период репрессий завершился.

Ранее Штаты внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о снятии санкционных ограничений с президента Сирии. Для принятия резолюции потребуется не менее девяти голосов членов Совбеза при отсутствии вето от постоянных членов — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Точные даты проведения голосования пока не определены. Сирийский лидер планирует посетить Белый дом 10 ноября.

Сирия
САР
президенты
США
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Инспекторы ДПС спасли женщину и двух детей из горящей машины
Российские «Кинжалы» и БПЛА «отомстили» за атаки ВСУ
ВСУ попытались атаковать важный энергообъект в Курске
Россияне бросились за ипотекой и побили рекорд
В МО сообщили об освобождении населенного пункта в Днепропетровской области
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 8 ноября: где сбои в России
Удары по Украине сегодня, 8 ноября: какие цели ВСУ поражены, последствия
Власти Крыма пригласили Трампа в гости
«Одни гастарбайтеры»: легенда советского биатлона жестко прошелся по РПЛ
ВСУ не смогли удержать последние позиции в Купянске под натиском ВС РФ
Депутат ответил на слова Трампа о якобы нежелании России завершить СВО
В Харькове остановилось метро
Европе грозят многомиллиардные траты за помощь Киеву
Украина может получить кредит в €100 млрд от неожиданного союзника
Валерия не вошла в число номинантов на Grammy
Землю накрыла мощная магнитная буря
Почти 10 компаний решили «воскресить» популярность лабубу в России
В европейской стране закрываются АЗС из-за санкций против ЛУКОЙЛа
Купянск, Покровск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 8 ноября
Захарова назвала варварством отмену выступления Абдразакова в Италии
Дальше
Самое популярное
Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт
Семья и жизнь

Салат с крабовыми палочками и огурцами — свежий рецепт

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году
Семья и жизнь

Закон о тишине в Москве и Московской области в 2025 году

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.