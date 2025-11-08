США исключили президента из списка террористов Госдеп заявил об исключении президента Сирии аш-Шараа из списка террористов

Госдепартамент Соединенных Штатов официально исключил президента Сирии Ахмеда аш-Шараа из списка террористов, говорится в сообщении ведомства. Также американские санкции сняты с министра внутренних дел САР Анаса Хасана Хаттаба.

Сегодня госсекретарь исключает президента Сирии аш-Шараа, который фигурирует под именем Мухаммада аль-Джавлани, из списка особо опасных глобальных террористов, — сказано в сообщении.

Такое решение дипломаты США объяснили признанием прогресса, достигнутого сирийским руководством после отстранения от власти Башара Асада. В заявлении отметили, что более чем 50-летний период репрессий завершился.

Ранее Штаты внесли на рассмотрение Совета Безопасности ООН проект резолюции о снятии санкционных ограничений с президента Сирии. Для принятия резолюции потребуется не менее девяти голосов членов Совбеза при отсутствии вето от постоянных членов — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Точные даты проведения голосования пока не определены. Сирийский лидер планирует посетить Белый дом 10 ноября.