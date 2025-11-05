США захотели снять санкции с президента одной ближневосточной страны Reuters: США намереваются снять санкции с президента Сирии Аш-Шараа

США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о снятии санкций с президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа, передает Reuters. Глава государства должен посетить Белый дом 10 ноября.

США предложили проект резолюции Совету Безопасности ООН, по нему санкции против президента Сирии Ахмеда аш-Шараа будут отменены, — сказано в материале.

Кроме того, документ предусматривает отмену санкционных мер в отношении главы МВД Сирии Анасса Хаттаба. Для утверждения инициативы требуется минимум девять голосов и отсутствие права вето со стороны постоянных участников Совбеза ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. Сроки голосования пока неизвестны.

Ранее бизнесмен Михаил Гуцериев добился отмены европейских санкций, введенных против него в 2024 году. При этом такое постановление не гарантирует фактического снятия ограничений, так как после вынесения вердикта Совет Евросоюза уже два раза продлевал аналогичный санкционный режим в отношении предпринимателя.

До этого американский президент Дональд Трамп сообщил о своей готовности отменить действующие санкции в отношении Ирана. По его словам, стране нужна помощь, так как выживать под таким давлением практически невозможно.