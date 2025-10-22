Российский бизнесмен добился отмены санкций Бизнесмен Гуцериев сумел выиграть иск об отмене против него санкций ЕС

Бизнесмен Михаил Гуцериев добился отмены европейских санкций, введенных против него в 2024 году, говорится в решении Суда ЕС. Однако данное судебное постановление может не привести к фактическому снятию ограничительных мер. После вынесения вердикта Совет ЕС уже дважды принимал новые решения о продлении аналогичного санкционного режима в отношении предпринимателя.

Суд постановил отменить в отношении Михаила Гуцериева решение от 26 февраля 2024 года, — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что Словакия готова поддержать новые санкционные меры против России при условии выполнения Европейским союзом ее требований. Как говорил премьер-министр страны Роберт Фицо, условия республики должны быть включены в итоговые документы предстоящего саммита.

СМИ писали, что Европейский союз совместно с Киевом разработал комплексный план урегулирования украинского конфликта, состоящий из 12 пунктов. Один из них предполагает снятие санкционных ограничений с России. Параллельно план предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности и содействие ее ускоренному вступлению в ЕС.