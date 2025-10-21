Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 19:43

На Западе заявили о возможности снятия санкций с России

Bloomberg: санкции с РФ будут сняты по новому плану ЕС по конфликту на Украине

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Европейский союз совместно с Киевом подготовил комплексный план урегулирования конфликта на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Документ включает 12 пунктов, один из которых предусматривает снятие санкций с России.

Санкции против России будут постепенно сняты, хотя около $300 млрд замороженных резервов Центрального банка РФ будут возвращены только после того, как Москва согласится внести свой вклад, — сказано в материале.

В то же время план предусматривает предоставление Украине гарантий безопасности и содействие ее скорейшему вступлению в Европейский союз. Согласно полученным данным, выполнение предложенной программы будет курировать специальный совет во главе с президентом США Дональдом Трампом.

Ранее стало известно, что лидеры некоторых стран ЕС лоббируют участие в предстоящей встрече российского лидера Владимира Путина и Дональда Трампа, добиваясь присутствия главы Украины Владимира Зеленского. По предварительным данным, европейские страны опасаются уступок украинских территорий России, что, по их мнению, может спровоцировать панику в Прибалтике и массовое перевооружение в Европе.

Украина
Россия
санкции
Евросоюз
