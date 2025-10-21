Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
21 октября 2025 в 10:13

Лидеры стран ЕС захотели участвовать во встрече Путина и Трампа

Politico: некоторые лидеры ЕС лоббируют свое участие во встрече Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

Лидеры некоторых стран Евросоюза лоббируют свое участие в планируемой встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, пишет Politico. По данным источников, они будут добиваться, чтобы на переговорах присутствовал и глава Украины Владимир Зеленский.

Информатор уточнил, что страны ЕС не хотят, чтобы Киев уступал территории России, как требовал Трамп. По его словам, если это произойдет, Эстония, Латвия и Литва «впадут в панику». Результатом этого, отметил неназванный источник, будет «массовое перевооружение» во многих странах Европы.

Ранее глава дипломатии ЕС Кая Каллас заявила, что объединение хотело бы увидеть встречу Путина и Зеленского. Политик подчеркнула, что переговоры президента России с главой Белого дома не сулят «ничего хорошего».

Также стало известно, что Зеленскому и его западным союзникам не понравилось, как Трамп говорил о РФ и о Путине на встрече в Вашингтоне. Европейские лидеры опасались, что американский лидер может пойти на «сделку, выгодную России».

