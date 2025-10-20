В ЕС захотели посмотреть на встречу Путина и Зеленского Каллас: в Евросоюзе хотели бы увидеть встречу Путина с Зеленским

Евросоюз хотел бы увидеть встречу президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас. По ее словам, которые приводит Reuters, переговоры российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом не сулят «ничего хорошего».

Путин и Трамп встречаются, давайте посмотрим, что получится из этой встречи. Но я думаю, что важно, чтобы Зеленский также встретился с Путиным, именно они могут реально обсудить, что они могут сделать, — поделилась Каллас.

Дипломат подчеркнула, что президенты РФ и Украины должны прийти к согласию. Такое заявление Каллас сделала перед началом заседания глав МИД стран Евросоюза. Политик добавила, что у США достаточно сил, чтобы оказать давление на Москву и «заставить ее сесть за стол переговоров».

Ранее Каллас призвала страны Европы к укреплению оборонительного потенциала против России после окончания украинского конфликта. Глава дипломатии ЕС предупредила о якобы «опасности», к которой необходимо готовиться.