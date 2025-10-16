Каллас допустила новый выпад против России Каллас заявила, что Европе нужно наращивать силы после окончания СВО

Страны Европы должны заниматься укреплением оборонительного потенциала против России после окончания украинского конфликта, заявила в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она указала на якобы «опасность», к которой надо готовиться.

Опасность не исчезнет даже после окончания боевых действий на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России, — заявила Каллас.

Ранее она говорила, что Еврокомиссия планирует применять к государствам Ближнего Востока комплексный подход, сочетающий как стимулирующие меры, так и ограничительные действия, чтобы сдерживать их взаимодействие с Россией. Дипломат пояснила, что данная инициатива нацелена на усиление европейского влияния в регионе посредством инвестиционной деятельности и реализации инфраструктурных проектов.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также сообщала о передаче Украине оборудования общей стоимостью €6,5 млн (610 млн рублей) во время своего визита в Киев. В переданную помощь вошли системы для подавления беспилотных летательных аппаратов, микроавтобусы и автомобили с полным приводом.