Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 19:03

Каллас допустила новый выпад против России

Каллас заявила, что Европе нужно наращивать силы после окончания СВО

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Eero Vabamagi/IMAGO/Global Look Press

Страны Европы должны заниматься укреплением оборонительного потенциала против России после окончания украинского конфликта, заявила в соцсети X глава европейской дипломатии Кая Каллас. Она указала на якобы «опасность», к которой надо готовиться.

Опасность не исчезнет даже после окончания боевых действий на Украине. Нам необходимо усилить нашу оборону против России, — заявила Каллас.

Ранее она говорила, что Еврокомиссия планирует применять к государствам Ближнего Востока комплексный подход, сочетающий как стимулирующие меры, так и ограничительные действия, чтобы сдерживать их взаимодействие с Россией. Дипломат пояснила, что данная инициатива нацелена на усиление европейского влияния в регионе посредством инвестиционной деятельности и реализации инфраструктурных проектов.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности также сообщала о передаче Украине оборудования общей стоимостью €6,5 млн (610 млн рублей) во время своего визита в Киев. В переданную помощь вошли системы для подавления беспилотных летательных аппаратов, микроавтобусы и автомобили с полным приводом.

Кая Каллас
Европа
Украина
политика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Собчак раскрыла секрет организации своего дня рождения
Переговоры Путина и Трампа 16 октября: что они обсудили, решения по Украине
Собчак оценила стиль Киркорова на вечеринке Бузовой
Зверев, Савин, Мироненко: как Пугачева уничтожала отказавших ей фаворитов
В Сибири похоронили двух жертв ревнивого подростка: подробности трагедии
Тормоза в порядке: простой способ замены колодок за 15 минут
Раскрыта продолжительность разговора Путина и Трампа
Яна Поплавская призывает к законности в ситуации с Пугачевой
Политолог объяснил заявление Трампа об отказе Индии от российской нефти
Клиент в московском кафе «оплатил» криптовалюту сумкой сувенирных купюр
В МИД России высказались о перспективах попавшей под санкции США NIS
Оксана Самойлова вышла в свет после новостей о разводе с Джиганом
Мощная атака «Кинжалов», участницу «Голоса» продали на органы: что дальше
Украинский подросток не выжил после кровавой ссоры в центре для беженцев
Раскрыто, какие обвинения планируют предъявить бывшему мэру Одессы
Путин получил привет от верховного лидера Ирана
«Две судьбы», судебный приговор, рождение сына: как живет Анатолий Руденко
Медведев раскрыл, как обыграть своего следующего соперника
Захарова одним словом описала отстранение спортсменов из-за нации
Шадаев заявил о возможных жестких мерах против Apple
Дальше
Самое популярное
Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник
Общество

Беру кочан капусты и делаю обалденную закуску: сметают со стола в любой праздник

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще
Общество

Яблочная бабка по-украински — яблок много, теста мало — нежный и невесомый пирог. Не шарлотка — вкуснее и проще

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.