16 октября 2025 в 17:55

Каллас пригрозила Ближнему Востоку «кнутом»

Каллас: ЕС применит кнут к странам Ближнего Востока за связи с Россией

Кая Каллас Кая Каллас Фото: Anna Ross/dpa/Global Look Press

Еврокомиссия намерена применять к странам Ближнего Востока «и пряник, и кнут» для сдерживания их сотрудничества с Россией, заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас на брифинге по итогам презентации новой программы «Пакт для Средиземноморья». По словам дипломата, новая программа направлена на укрепление европейского влияния в регионе через инвестиции и инфраструктурные проекты.

ЕС поднимает вопрос отношений с Россией, и особенно обхода санкций, в ходе всех контактов со всеми странами Средиземноморья. Конечно, среди наших инструментов есть не только пряник, но и кнут для этой цели, — сказала Каллас.

Ранее ЕС выделил Украине €100 млн (9,4 млрд рублей) на зимнюю поддержку в условиях энергетического кризиса. Средства направят на закупку генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды. Также обсуждается создание правового механизма для предоставления Украине кредитов за счет замороженных российских активов с 2026 года.

До этого Каллас во время визита в Киев передала Украине оборудование на €6,5 млн (610 млн рублей). В пакет помощи вошли системы подавления беспилотников, микроавтобусы и полноприводные автомобили для работы в труднодоступных регионах.

Кая Каллас
Евросоюз
Россия
Ближний Восток
