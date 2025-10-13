Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
13 октября 2025 в 21:41

ЕС пообещал выделить Украине €100 млн на зиму

Каллас: ЕС выделит Украине дополнительные €100 млн зимой

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Европейский союз выделит Украине €100 млн (9,4 млрд рублей) зимой на поддержку в условиях энергетического кризиса, заявила глава дипломатии ЕС Кая Каллас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой. По ее словам, которые передает «Украинская правда», финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

Также сообщалось, что во втором квартале 2026 года Европейский союз может начать работу над правовым механизмом, который позволит предоставлять Украине кредиты за счет замороженных российских активов. Этот вопрос может быть рассмотрен на предстоящем саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву.

Кроме того, об идее кредита за счет средств из Euroclear негативно отозвался президент Франции Эммануэль Макрон. Он напомнил о необходимости соблюдать международное право. Макрона также заподозрили в желании поддержать противников вступления Украины в ЕС.

