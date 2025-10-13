Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
13 октября 2025 в 16:52

Стало известно, когда будет готова схема по кредиту для Украины за счет России

Bloomberg: ЕС создаст схему кредитования Киева за счет активов РФ к 2026 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский Союз может приступить к разработке правового механизма предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов во втором квартале 2026 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Данный вопрос может быть вынесен на предстоящем саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Согласно данным авторов, Еврокомиссия оперативно подготовит конкретные предложения по реализации этого механизма сразу после получения необходимых политических одобрений. По оценкам одного из собеседников агентства, Украина будет нуждаться в финансовой помощи, превышающей $200 млрд, если боевые действия продлятся до конца текущего десятилетия.

Параллельно лидеры Евросоюза продолжат работу по достижению единства в вопросе введения новых рестрикций против России. В настоящее время Словакия и Австрия блокируют принятие очередного пакета санкций, который предусматривает отказ от поставок российского сжиженного природного газа с 2027 года. Также обсуждаются ограничения в отношении юрлиц из третьих стран, предположительно участвующих в обходе санкций.

Ранее Financial Times сообщала, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.

Евросоюз
Россия
Украина
кредиты
замороженные активы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Россию вернули карту двухвековой давности, похищенную в годы ВОВ
Иосиф Пригожин рассказал о потере сознания на съемках
Экономист объяснила, почему ввели лимит на банковские карты
Живой вокал Веры Брежневой спровоцировал скандал в известной соцсети
Капитан «Урала» Бегич уехал из России
Еврокомиссия озвучила позицию по репарациям от Израиля за разрушения в Газе
Эксперт объяснила, кого коснется ограничение на количество банковских карт
Украина пошла на уступки Польше в одном вопросе
Аналитик предупредил Украину о возможной эвакуации городов
В Британии указали на раскол ЕС из-за «Северных потоков»
Арестованный генерал Кузнецов обратился к Путину: чего он добивается?
Гастроэнтеролог раскрыла, почему первая ложка еды всегда вкуснее
Общественные центры помощи открыли в шести регионах России
Садовод раскрыла, какие растения выдерживают первые заморозки
В Раде заявили о предсказуемости генералов ВСУ для России
«Есть договоренность»: депутат объяснил решение ЕС о репарациях от Израиля
В Госдуме предложили способ удешевить лекарства
Израиль обвинил ХАМАС в нарушении соглашения по заложникам
Раскрыто наследство актрисы Дайан Китон
Мужчина бросился спасать тонущую жену, но скончался сам
Дальше
Самое популярное
«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности
Россия

«Будет мощнее „Орешника“». Что известно о новом оружии России, подробности

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак
Общество

Пара яблок и горстка муки — готовим хрустящие яблочные подушечки к чаю! Простой и вкусный завтрак

В Польше начали массово штурмовать российскую границу
Регионы

В Польше начали массово штурмовать российскую границу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.