Стало известно, когда будет готова схема по кредиту для Украины за счет России

Европейский Союз может приступить к разработке правового механизма предоставления Украине кредита за счет замороженных российских активов во втором квартале 2026 года, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники. Данный вопрос может быть вынесен на предстоящем саммите лидеров стран ЕС в Брюсселе.

Согласно данным авторов, Еврокомиссия оперативно подготовит конкретные предложения по реализации этого механизма сразу после получения необходимых политических одобрений. По оценкам одного из собеседников агентства, Украина будет нуждаться в финансовой помощи, превышающей $200 млрд, если боевые действия продлятся до конца текущего десятилетия.

Параллельно лидеры Евросоюза продолжат работу по достижению единства в вопросе введения новых рестрикций против России. В настоящее время Словакия и Австрия блокируют принятие очередного пакета санкций, который предусматривает отказ от поставок российского сжиженного природного газа с 2027 года. Также обсуждаются ограничения в отношении юрлиц из третьих стран, предположительно участвующих в обходе санкций.

Ранее Financial Times сообщала, что позиция премьер-министра Бельгии Барта де Вевера в отношении использования замороженных российских активов для кредита Украине вызвала раздражение у некоторых лидеров стран Евросоюза. Политик не поддержал предложение об изъятии российских средств из депозитария Euroclear для передачи Киеву. За это его раскритиковали на саммите в Копенгагене.