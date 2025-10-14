Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
14 октября 2025 в 11:43

Каллас передала Украине оборудование на сумму €6,5 млн

Кая Каллас Кая Каллас Фото: IMAGO/Marko Saarm/Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что во время своего визита в Киев передала Украине оборудование на сумму €6,5 млн (610 млн рублей). Это в том числе системы подавления беспилотных летательных аппаратов, микроавтобусы и полноприводные автомобили, передает RT в Telegram-канале.

Ранее Каллас на пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой рассказала, что Европейский союз выделит Украине €100 млн (9,4 млрд рублей) зимой на поддержку в условиях энергетического кризиса. По ее словам, финансовую помощь направят для закупки генераторов, убежищ и снаряжения для холодной погоды.

До этого глава дипломатии ЕС заявила, что Европа не может нести исключительную ответственность за военную поддержку Украины и нуждается в партнерах.. Она подчеркнула, что Соединенные Штаты также должны участвовать в оказании помощи Киеву для эффективного противостояния. Кроме того, Каллас спрогнозировала возможное продолжение боевых действий на Украине в течение нескольких лет.

