В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине

Конфликт на Украине продлится еще пару лет, считает глава евродипломатии Кая Каллас. По ее мнению, которое приводит испанское агентство EFE, он может завершиться по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному.
Я думаю, что реалистично то, что эта война будет продолжаться еще пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе и усилия президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов, — полагает Каллас.
Пессимистичным сценарием она назвала такой вариант развития событий, при котором Украине придется уступить территории. Дипломат также добавила, что во многом судьба конфликта зависит от Европы.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что главные вопросы для решения конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах. Украинская сторона хочет быть уверена, что если она заключит сделку, то «россияне не вернутся через несколько месяцев», уточнил вице-президент США.