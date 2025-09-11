Празднование Дня города в Москве
11 сентября 2025 в 10:46

В Европе спрогнозировали, когда закончится конфликт на Украине

Каллас: конфликт на Украине продлится еще пару лет

Кая Каллас Кая Каллас Фото: European Union/XinHua/Global Look Press

Конфликт на Украине продлится еще пару лет, считает глава евродипломатии Кая Каллас. По ее мнению, которое приводит испанское агентство EFE, он может завершиться по двум сценариям — оптимистичному и пессимистичному.

Я думаю, что реалистично то, что эта война будет продолжаться еще пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе и усилия президента [США Дональда] Трампа, не принесли никаких результатов, — полагает Каллас.

Пессимистичным сценарием она назвала такой вариант развития событий, при котором Украине придется уступить территории. Дипломат также добавила, что во многом судьба конфликта зависит от Европы.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс отмечал, что главные вопросы для решения конфликта на Украине — это территориальный вопрос и гарантии безопасности для Киева. По его словам, именно эти два пункта являются ключевыми в возможных переговорах. Украинская сторона хочет быть уверена, что если она заключит сделку, то «россияне не вернутся через несколько месяцев», уточнил вице-президент США.

