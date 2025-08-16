«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже официально завершен, сообщила пресс-служба Кремля. Запланированный рабочий обед между делегациями отменили, а американский лидер уже направляется в Вашингтон.
Переговоры в Анкоридже завершились, — говорится в лаконичном сообщении официального Telegram-канала Кремля.
В опубликованных видеокадрах запечатлен момент неформального общения глав государств — Путин и Трамп беседовали стоя. Этот эпизод стал одним из немногих, когда журналистам позволили запечатлеть процесс переговоров.
Рабочий обед должен был пройти с участием расширенных делегаций. Однако он не состоится — Трамп уже вылетел в Вашингтон, тогда как российская сторона пока остается на Аляске для проведения дополнительных консультаций.
Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В ходе пресс-конференции Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую встречу в Москве. Трамп в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность.