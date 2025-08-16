Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 02:53

«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены

Кремль сообщил о завершении переговоров России и США на Аляске

Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Владимир Путин и Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске Фото: Сергей Булкин/РИА Новости

Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже официально завершен, сообщила пресс-служба Кремля. Запланированный рабочий обед между делегациями отменили, а американский лидер уже направляется в Вашингтон.

Переговоры в Анкоридже завершились, — говорится в лаконичном сообщении официального Telegram-канала Кремля.

В опубликованных видеокадрах запечатлен момент неформального общения глав государств — Путин и Трамп беседовали стоя. Этот эпизод стал одним из немногих, когда журналистам позволили запечатлеть процесс переговоров.

Рабочий обед должен был пройти с участием расширенных делегаций. Однако он не состоится — Трамп уже вылетел в Вашингтон, тогда как российская сторона пока остается на Аляске для проведения дополнительных консультаций.

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. В ходе пресс-конференции Путин предложил своему американскому коллеге провести следующую встречу в Москве. Трамп в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность.

переговоры
завершение
Дональд Трамп
обеды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами
«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США
«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены
Названа причина, почему Путин на Аляске отказался от своей давней традиции
«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве
Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США
Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но»
«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет
Путин оценил возможность завершить конфликт на Украине
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине
«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США
Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы
Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине
Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.