Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
16 августа 2025 в 02:41

«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве

Трамп положительно отреагировал на идею Путина совершить визит в Москву

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске Фото: Wu Xiaoling/Xinhua/Global Look Press

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Глава США в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность. Российский лидер кратко прокомментировал свое предложение словами: «Next time in Moscow».

В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим, — заявил Трамп на итоговой пресс-конференции после переговоров на Аляске.

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Трамп выразил надежду на установление режима прекращения огня в зоне украинского конфликта в ближайшие дни. Также он обозначил жесткие условия своего дальнейшего участия в мирном процессе. По его словам, если итоги встречи будут плохими, то он откажется от посреднических попыток урегулирования украинского кризиса. Однако сами переговоры политик назвал «продуктивными» и «замечательными».

Сразу после общения с Путиным Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским главам. О чем именно они говорили — не уточняется.

переговоры
Дональд Трамп
Владимир Путин
Москва
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Переговоры Путина и Трампа: главные лица, чем запомнилась встреча
«Разочарован»: раскрыто, что не понравилось Трампу по итогу переговоров
Путин покинул Аляску после переговоров с Трампом
В ГД назвали главное отличие Путина от Трампа во время саммита
Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 16 августа, привычная картина
Переговоры Путина и Трампа в формате «три на три»: главные заявления, итоги
Пресс-конференция Путина и Трампа завершилась без общения с журналистами
«Шаг вперед»: назван вопрос, который до этого не обсуждали РФ и США
«Обед отменен»: переговоры между Россией и США завершены
Названа причина, почему Путин на Аляске отказался от своей давней традиции
«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве
Стало известно о возможном восстановлении полетов между РФ и США
Трамп назвал переговоры с Путиным продуктивными при одном «но»
«Готовы работать»: Путин выразил надежду, что путь к миру на Украине найдет
Путин оценил возможность завершить конфликт на Украине
«Чем быстрее, тем лучше»: Путин высказался о мире на Украине
«Диалог назрел»: Путин оценил нынешние отношения России и США
Путин заявил, что при президентстве Трампа конфликта на Украине не было бы
Трамп раскрыл, когда будет введен режим прекращения огня на Украине
Путин оценил обстановку на переговорах с США на Аляске
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт
Общество

Наивкуснейшее лечо из болгарского перца: пошаговый рецепт

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом
Общество

Шарлотка: готовим по классическому рецепту с секретом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.