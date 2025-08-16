«Next time in Moscow»: Трамп оценил идею Путина провести встречу в Москве

Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Президент России Владимир Путин предложил своему американскому коллеге Дональду Трампу провести следующую встречу в Москве. Глава США в свою очередь назвал это предложение интересным и допустил такую возможность. Российский лидер кратко прокомментировал свое предложение словами: «Next time in Moscow».

В следующий раз в Москве? Интересное предложение. Может быть и так, посмотрим, — заявил Трамп на итоговой пресс-конференции после переговоров на Аляске.

Ранее сообщалось, что стороны провели переговоры в формате «три на три». Во время саммита лидеры двух государств обсуждали двусторонние отношения и ситуацию на Украине. Трамп выразил надежду на установление режима прекращения огня в зоне украинского конфликта в ближайшие дни. Также он обозначил жесткие условия своего дальнейшего участия в мирном процессе. По его словам, если итоги встречи будут плохими, то он откажется от посреднических попыток урегулирования украинского кризиса. Однако сами переговоры политик назвал «продуктивными» и «замечательными».

Сразу после общения с Путиным Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским главам. О чем именно они говорили — не уточняется.