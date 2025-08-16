Стало известно, кому позвонил Трамп сразу после встречи с Путиным

Стало известно, кому позвонил Трамп сразу после встречи с Путиным Трамп созвонился с Зеленским после встречи с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп позвонил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после встречи с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Fox News. О чем именно они говорили — не уточняется.

Нам сообщили, что президент Трамп разговаривал по телефону с украинским лидером и европейскими лидерами, — сказал журналист в прямом эфире.

Ранее сообщалось, что Путин и Трамп встретились на военной базе Элмендорф-Ричардсон на Аляске для двустороннего саммита. Лидеры поприветствовали друг друга, обменялись короткими репликами и направились на переговоры по красной дорожке.

Также стало известно, что встреча Путина и Трампа пройдет под лозунгом стремления к миру. Соответствующий баннер вывесили на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Уточняется, что плакат с надписью размещен в зале, где пройдет итоговая пресс-конференция двух лидеров.

Тем временем журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал фото пресс-карты с пометкой «для избранных». Такой документ дает право попасть на открытую часть встречи Путина и Трампа. По словам Юнашева, подобные пропуски выдали немногим, хотя российских журналистов в Анкоридж приехали более полусотни.