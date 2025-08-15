Стало известно, под каким лозунгом пройдет саммит Путина и Трампа Встреча Путина и Трампа пройдет под лозунгом стремления к миру

На военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, где пройдет встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, вывесили баннер с лозунгом о стремлении к миру, пишет ТАСС со ссылкой на корреспондента. Уточняется, что баннер с надписью размещен в зале, где пройдет итоговая пресс-конференция лидеров.

В этом же помещении проходят последние приготовления. Сообщается, что организаторы вывесили флаги Российской Федерации и Соединенных Штатов Америки и проверяют исправность оборудования.

Ранее журналист кремлевского пула Александр Юнашев показал фото пресс-карты с пометкой «для избранных». Такой документ дает право попасть на открытую часть встречи Путина и Трампа. По словам Юнашева, подобные пропуски выдали немногим, хотя российских журналистов в Анкоридж приехало более полусотни. Он отметил, что не испытывает волнения, вспомнив шутку министра иностранных дел Сергея Лаврова о полном отсутствии страха.

До этого актер Андрей Гайдулян, известный по сериалам «Универ» и «СашаТаня», сообщил подписчикам, что находится на Аляске. Он прогулялся по Анкориджу, осмотрел памятник Джеймсу Куку и сделал фото на его фоне. В завершение прогулки артист купил шапку с надписью «Аляска».