Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 21:14

В Сеть попало фото пропуска для «избранных» на встречу Путина и Трампа

Юнашев опубликовал фото пропуска на открытую часть встречи Путина и Трампа

Владимир Путин и Дональд Трамп Владимир Путин и Дональд Трамп Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Журналист кремлевского пула Александр Юнашев опубликовал в Telegram-канале снимок с пресс-картой «для избранных». Она позволяет попасть на открытую часть встречи президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа.

Вот так выглядит пресс-карта с допуском на открытую часть встречи президентов. Если в целом коллег приехало немало (только россиян больше 50), то такие карты получили только избранные, — написал журналист.

По словам Юнашева, он не испытывает волнения перед исторической встречей двух лидеров. Журналист также вспомнил шутку главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что чувство страха ему не знакомо.

Ранее российские журналисты со ссылкой на источники сообщили, что Путин и Трамп обязательно обсудят тему глобальной стратегической безопасности. Отмечается, что встреча должна начаться в 11:00 по местному времени (22:00 мск).

Президент США сообщал, что планирует лично встретить российского лидера с особыми почестями. Он намерен организовать церемониальный прием на объединенной военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже, а также планирует расстелить красную дорожку для российского коллеги.

журналисты
США
Владимир Путин
Дональд Трамп
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
