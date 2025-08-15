Названа тема, которую обязательно затронут Путин и Трамп

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в ходе переговоров на Аляске 15 августа в обязательном порядке затронут тему глобальной стратегической безопасности, сообщил ТАСС со ссылкой на источник. Встреча должна начаться в 11:00 по местному времени (22:00 мск)

Данная тема важна как для России, так и [для] США, для всего мира. Безусловно, она будет затронута, — отметил собеседник.

Ранее Трамп заявил, что обсудит с Владимиром Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва.

По мнению экс-министра экономики России Андрея Нечаева, на саммите с США также может быть поднят вопрос снятия вторичных санкций с партнеров России. По его словам, речь может идти о продажах нефти, банковской сфере и возможности проведения транзакций с другими странами.

Представитель Кремля Дмитрий Песков считает, что саммит президентов РФ и США может продлиться минимум шесть-семь часов. По его словам, в рамках встречи двух лидеров запланировано большое количество мероприятий. Песков добавил, что саммит начнется с беседы Путина и Трампа тет-а-тет.