Трамп раскрыл нюансы обсуждения с Путиным обмена территорий

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит с российским коллегой Владимиром Путиным возможные обмены территориями между РФ и Украиной в ходе саммита на Аляске. Однако, по словам американского лидера, решения по этому поводу будут принимать лишь Киев и Москва. Трансляция велась на сайте Белого Дома.

Встреча президентов России и США на Аляске начнется в 22:30 по московскому времени. Первой частью саммита станет беседа тет-а-тет с участием только глав государств и переводчиков. Главной темой встречи будет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Владимир Жириновский предсказал встречу Путина и Трампа на Аляске для решения «русского вопроса» и нормализации отношений с Россией и Китаем. В нем он предположил, что итогом может стать переход Новороссии под российский флаг, а оставшаяся часть Украины — в ЕС. По словам политика, Трамп будет использовать Европу в своих интересах.