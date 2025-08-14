Команда Путина на Аляске: посмотрите, кто вошел в делегацию России

Команда Путина на Аляске: посмотрите, кто вошел в делегацию России

Помощник президента РФ Юрий Ушаков объявил о составе российской делегации на переговорах Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске. Встреча двух лидеров состоится 15 августа на военной базе Элмендорф — Ричардсон в Анкоридже.

Переговоры начнутся в 22:30 мск в формате тет-а-тет с участием только переводчиков. Главной темой встречи станет достижение долгосрочного урегулирования украинского кризиса. По итогам саммита запланирована совместная пресс-конференция президентов.

В российской делегации внешнеполитический блок представит министр иностранных дел Сергей Лавров — один из самых опытных дипломатов мира, курирующий все направления внешней политики. Координировать работу делегации будет Ушаков — главный архитектор российской дипломатии и организатор всех крупнейших международных встреч с участием Путина.

Оборонный блок возглавит министр Андрей Белоусов, который отвечает за военно-техническое сотрудничество и вопросы безопасности. Экономическое направление представят сразу два ключевых игрока — министр финансов Антон Силуанов, курирующий бюджетную политику и санкционные вопросы, и специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Ранее он проводил предварительные встречи с командой Трампа в Эр-Рияде, а также обсуждал в Вашингтоне сотрудничество в Арктике, редкоземельные металлы и восстановление авиасообщения.

Кто представит Россию на саммите на Аляске — в фотогалерее NEWS.ru.