Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды

Почему Путин и Трамп встретятся именно на Аляске? Что известно, инсайды

Мир замер в ожидании встречи президентов России и США, которая может положить конец СВО или изменить ее ход. Почему историческая встреча должна пройти именно на Аляске, как выбрали это место, чего ожидают инсайдеры от переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа?

Когда и где пройдет встреча Путина и Трампа, почему выбрали Аляску

8 августа президент США сделал неожиданное заявление: он собирается провести встречу с президентом России через неделю на Аляске. Договоренности были достигнуты после визита спецпосланника Белого дома Стива Уиткоффа в Кремль — переговоры с Владимиром Путиным 6 августа продолжались около трех часов.

Точное место, где будут проходить переговоры, пока неизвестно. СМИ отмечают, что для подобной встречи подходит ряд точек вроде военной базы Элмендорф-Ричардсон вблизи Анкориджа и базы ВВС Эйлсон рядом с Фэрбенксом. 12 августа Белый дом подтвердил, что встреча будет проходить в Анкоридже. Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) закрыло воздушное пространство на 50 км вокруг города на 15–16 августа.

В день встречи Путина и Трампа в Анкоридже ожидается облачная и теплая погода, плюс 15–18 градусов, отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Визит в США станет первой поездкой Путина в США с 2007 года. После этого Путин приезжал только на Генассамблею ООН в 2015 году, где произнес речь с осуждением госпереворота на Украине и неспособности ООН справиться с этим кризисом. Путин — первый руководитель России, который посетит современную Аляску как территорию США.

Почему выбрали именно Аляску, какие варианты отвергли

Выбор Аляски в качестве места для встречи на высшем уровне стал неожиданностью для СМИ и международных аналитиков. До этого рассматривались Дубай либо Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ сыграли важную дипломатическую роль в ходе СВО), столица Саудовской Аравии Эр-Рияд (там в феврале 2025 года прошли первые переговоры России и США после инаугурации Трампа); назывались также Анталья или Стамбул в Турции, где проходила серия переговоров между делегациями России и Украины.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Позже Fox News заявил, что встреча Путина и Трампа может пройти в Риме, однако в Кремле это быстро опровергли. Италия не подходит для президента России, так как в отношении Путина вынесено постановление Международного уголовного суда (МУС). США, в отличие от Италии, не признают юрисдикцию МУС.

В числе преимуществ Аляски СМИ называют географическую близость: российская делегация сможет совершить короткий прямой перелет. Кроме того, у Аляски и России есть общая история. Bloomberg назвал приглашение на Аляску «мощным сигналом реабилитации Путина» и напоминанием «о глубоких исторических корнях влияния России» как великой державы.

Прошлая крупная встреча на Аляске прошла в 2021 году в отеле «Капитан Кук» в Анкоридже. Команда президента США Джо Байдена проводила встречу с лидером Китая Си Цзиньпином и китайской делегацией. Встреча за закрытыми дверями продолжалась два дня. После первого раунда переговоров стороны выступили с критикой в СМИ, однако со второй попытки удалось достичь ряда соглашений.

Что будет в сделке по Украине, что известно

СМИ в России, США, Европе и на Украине предполагают, что главной темой переговоров Путина и Трампа станет завершение СВО и урегулирование украинского конфликта. В Евросоюзе выступили с требованиями к Трампу, чтобы на переговоры были допущены президент Украины Владимир Зеленский и европейские политики. Якобы без них любые договоренности будут заведомо неприемлемыми для Украины.

«Путин снова собирается переиграть Трампа на Аляске», — заявили в Bloomberg.

Достоверных данных о содержании предложений сторон по перемирию на Украине пока нет. Польское издание Onet утверждает, что американцы предложили Путину «не мир, но перемирие», фактическое признание территориальных завоеваний России (путем отсрочки решения этого вопроса на 49 или 99 лет), снятие санкций и в перспективе возобновление закупок нефти и газа. В предложении нет гарантий невступления в НАТО и демилитаризации Украины.

В итальянской газете Corriere della Sera появилась версия эксперта ВШЭ Дмитрия Суслова, которого называют «доверенным советником Кремля по внешней политике» (официально такого статуса у Суслова нет). Он утверждает, что на Аляске может быть подписан российско-американский план по достижению перемирия на Украине без участия Киева и Брюсселя.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Обязательство Украины не вступать в НАТО является «неизбежным предварительным условием для любого перемирия», подчеркнул Суслов. По его словам, есть хорошие шансы, что Трамп поддержит это предложение.

Глава Пентагона Пит Хегсет подчеркнул, что «уступками на переговорах на Аляске не будет доволен никто».

Telegram-канал INSIDER-T утверждает, что Украине на саммите на Аляске будет уделено лишь около 15% времени. Значительно большее внимание будет уделено двусторонним отношениям. По данным СМИ, на Аляску вместе с Путиным собирается прибыть большая делегация российских бизнесменов: во главе с руководителем РФПИ Кириллом Дмитриевым могут прибыть главы госкорпораций и крупные бизнесмены.

«В планах Трампа — возвращение американских авиакомпаний на российский рынок и возобновление использования российской территории для транзитных перелетов. Параллельно прорабатывается и возвращение американского автопрома в Россию: Трамп считает, что администрация Байдена допустила серьезную ошибку, фактически подарив российский рынок китайским производителям автомобилей», — утверждает INSIDER-T.

Как реагирует Зеленский на планы переговоров на Аляске

Несколько источников сообщили: Владимира Зеленского не позвали на саммит на Аляске. Попытки Евросоюза и Киева добиться его приглашения не увенчались успехом.

Владимир Зеленский Фото: PRESIDENT OF UKRAINE/Keystone Press Agency/Global Look Press

«Киев будет создавать перед мероприятием и непосредственно во время встречи двух лидеров „максимально негативный информационный фон“. Ожидается, что атаки БПЛА и ракетные удары по российской территории будут усилены ВСУ 14–15 августа и примут „беспрецедентный характер“», — утверждает INSIDER BLACK.

Зеленский объявил, что встреча на Аляске будет иметь значение только для России и США.

«Они не могут принять ничего по Украине без нас. И я очень верю и надеюсь, что прежде всего Трамп это понимает и планирует реализовать», — подчеркнул президент Украины.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обратился к странам ЕС с призывом не признавать итоги саммита России и США.

«Правда в том, что у Зеленского будет право согласиться с этим или отказаться. Если откажется, то Трамп выходит из игры, оставляя Киев на обеспечении ЕС. Если согласится, то должен будет провести это через парламент, и тогда будет встреча Путина, Трампа и Зеленского, где подпишут итоговый договор», — утверждает украинский «инсайдерский» Telegram-канал «Легитимный».

Читайте также:

Россия рвется вперед, ВСУ попали в капкан: обстановка на СВО 12 августа

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Лукашенко уходит? Кто будет следующим президентом Белоруссии, кандидаты