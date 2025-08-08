Лукашенко уходит? Кто будет следующим президентом Белоруссии, кандидаты

Александр Лукашенко объявил, что не будет баллотироваться на следующие выборы президента Белоруссии. Почему он решил уйти, будет ли президентом его сын, кто следующий может возглавить Белоруссию?

Почему Лукашенко не пойдет на президентские выборы, сколько он был президентом

В интервью Time Лукашенко объявил, что не планирует выдвигать свою кандидатуру на пост главы государства на следующих выборах. Выборы в Белоруссии должны пройти в 2030 году.

«Уже не планирую. Я, единственное, могу себе позволить где-то для себя, я это тоже не озвучивал: ну, слушайте, если Трампу скоро 80, и он прилично выглядит», — заявил президент страны.

Лукашенко — первый и на данный момент единственный президент Республики Беларусь, он занимает этот пост с 20 июля 1994 года. В 2025 году он стал главой государства в седьмой раз.

По словам Лукашенко, он уже в 2024 году говорил, что не хочет снова быть президентом, но тогда его «уговорило» баллотироваться окружение.

«Был поставлен вопрос так, что я — предатель, сбежать хочу. Пришлось остаться», — объяснил он в интервью Time.

Кто будет следующим президентом Белоруссии, будет ли триумф оппозиции

По словам Лукашенко, главное — чтобы его преемник не пытался «сломать» Белоруссию.

«Я очень хотел бы, чтобы после меня был вменяемый, нормальный человек. Я даже допускаю, что он будет проводить несколько иную политику. Только пусть сразу ничего не ломает. А так, как я делал, опираясь на плечи сильных, спокойно, эволюционно развивал страну, чтобы не было вот этой ломки революционной. Я этого хочу. А если он убедит общество, что надо идти к какому-то другому состоянию, ну ради Бога», — заверил глава государства.

Лукашенко подчеркнул, что его младший сын Николай не будет преемником.

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

«Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим», — заявил президент Белоруссии корреспонденту Time Саймону Шустеру.

Политолог Юрий Светов заверил NEWS.ru, что Лукашенко не позволит оппозиционным силам прийти к власти и разрушить страну. Он будет разумно подбирать себе преемников.

«У Лукашенко огромный политический опыт, он перенес на посту президента очень много. Естественно, он сделает все, чтобы его преемником был человек, который будет отстаивать интересы Белоруссии. И никаких политиков из числа так называемых оппозиционеров там постараются не допустить. Конечно, произойти может все что угодно, но он, с моей точки зрения, сделает все, чтобы его курс был продолжен», — уверен Светов.

Кто может стать кандидатом в президенты Белоруссии в 2030 году

В интервью Time Лукашенко отметил, что потенциальные кандидаты на пост президента уже находятся «на виду»: это лица из высших эшелонов власти, включая руководителей парламента, администрации и премьер-министра.

В числе потенциальных кандидатов на выборах-2030 в Белоруссии СМИ называют такие фигуры:

Олег Гайдукевич — лидер Либерально-демократической партии Белоруссии, ЛДПБ, который ориентируется на бизнес-круги и развитие экономики; на выборах в 2025 году он набрал 2,02% голосов.

Сергей Сыранков — первый секретарь ЦК Коммунистической партии Белоруссии, КПБ, который выступает за социальные реформы; на выборах-2025 он набрал 3,21% голосов.

Александр Хижняк — председатель Республиканской партии труда и справедливости, РПТС, с программой «Беларусь-2030», ориентированной на молодежь и развитие; 1,74% голосов на прошлых выборах.

Анна Канопацкая — представительница либеральной части оппозиции, с ориентацией на сближение с Западом; на выборах-2025 в качестве независимого кандидата набрала 1,86% голосов.

Дмитрий Крутой — глава администрации президента Белоруссии, бывший посол в Москве, бывший вице-премьер Совмина и экс-министр экономики; СМИ называют именно его потенциальным преемником Александра Лукашенко.

