08 августа 2025 в 15:10

Лукашенко раскрыл, является ли младший сын Николай его преемником

Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время разговора с журналистом американского Time сообщил, что младший сын Николай не является его преемником. В частности, корреспондент обратил внимание, что о Николае в западных СМИ часто упоминают как о преемнике Лукашенко на президентском посту.

Нет, он не преемник. Я так и знал, что ты хочешь спросить. Нет, нет, нет. Вот ты у него спроси — ты его можешь так сильно обидеть этим, — отметил президент.

В марте 2025 года Николай Лукашенко признался, что ощущает гордость от инаугурации отца, вступающего в новый президентский срок. По его словам, инаугурация является началом нового этапа, в котором семье предстоит нести большую ответственность за будущее страны.

Ранее Лукашенко охарактеризовал Россию как гаранта безопасности для Минска. По словам главы белорусского государства, если бы в 2020 году обе страны не выстояли, то в настоящее время они бы оказались «лоб в лоб» со всем Североатлантическим альянсом. Также президент обратил внимание, что Россия подставила Белоруссии плечо «в сложное время».

