Смертельная чача: найдена причина отравлений, сколько жертв к 8 августа

Медики назвали причину смертельных отравлений домашней чачей, которая продавалась на рынке в Адлере. Какое вещество нашли в ядовитом напитке, сколько жертв зафиксировано к 8 августа?

Сколько жертв отравлений чачей на Кубани зафиксировано к 8 августа, новые жертвы

Власти Краснодарского края официально не сообщали о новых жертвах поддельной чачи, которая стала причиной серии смертей в конце июля. По официальным данным, ядовитый напиток, которым торговали на рынке «Казачий» в Адлере, убил не менее 10 человек. 7 августа сообщалось о 12 погибших.

Между тем СМИ сообщили о новых случаях отравления смертельным напитком. Минздрав Челябинской области объявил, что проверит действия врачей, которые выезжали к двум насмерть отравившимся женщинам.

Как выяснили местные СМИ, умершие были сестрами. Одна из них привезла купленную в Сочи чачу, и они распили ее вместе, после чего почувствовали себя плохо. Вызванные бригады скорой помощи не смогли распознать отравление — у одной женщины недомогание объяснили «панической атакой», у другой — «давлением». Обе скончались.

Еще одну жертву адлерской чачи обнаружили в Уфе. Telegram-канал Mash Batash пишет, что 36-летняя женщина потеряла зрение, выпив алкоголь. Неизвестно, где она его приобрела. Сейчас она находится в больнице в крайне тяжелом состоянии.

СМИ предполагают, что отравленная чача из Краснодарского края может оказаться в любом регионе России. Так, в ГУ МВД по региону подтвердили, что пресекли в Геленджике работу «чача-мобиля», которым управлял уроженец Абхазии. Это произошло еще 22 июля, до того, как были выявлены первые случаи отравлений. Отмечается, что у 55-летнего мужчины изъяли 161 литр контрафактного алкоголя; как оказалось, он торговал не только в регионе, но и отправлял крупные заказы по почте в другие города, в том числе в Москву.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Что стало причиной массовых отравлений чачей на Кубани

По предварительным данным, причиной массового отравления смертельной чачей в Адлере стал метиловый спирт, обнаруженный в пробах. Как он попал в напиток, достоверно не известно.

Метиловый спирт (метанол) — опасный яд, который вызывает у человека тяжелые отравления даже в минимальном количестве. Отличить его на глаз от пищевого спирта невозможно, они оба бесцветные и одинаково пахнут. Воздействие на организм приводит к слепоте, отказу печени и смерти.

Врач-нарколог Василий Шуров в разговоре с aif.ru предположил, что женщины, торговавшие чачей, разливали «на коленке» дешевый технический спирт.

«Чача — это 50-градусный алкоголь. Этот спирт очень слабо разбавляют, и по итогу легко получается токсичная, смертельная концентрация. Метанол — это страшный яд», — объявил Шуров.

Нарколог отметил, что метиловому спирту требуется определенное время, чтобы всосаться, поэтому отравление трудно было определить сразу.

«Нет такого, чтобы человек выпил рюмку и тут же схватился за горло, посинел или еще что-то. Ядовитые вещества должны сначала всосаться, потом начать распадаться на токсичные компоненты. На это может уйти от нескольких часов до нескольких суток, потому что часто в таких напитках присутствует и этанол. У человека может и обычное опьянение наступить, поэтому товарищи дают ему проспаться, а потом не могут добудиться», — объяснил нарколог.

Кубанский врач-методист Александр Горячев объяснил механизм действия метанола.

«В организме метанол превращается в формальдегид и муравьиную кислоту — вещества, поражающие нервную систему, органы зрения и дыхания. Контрафактный алкоголь — это не просто опасно, это смертельно», — подчеркнул он.

Кубанские СМИ отмечают, что после широкого резонанса вокруг смертельной чачи туристы в Сочи начали массово избавляться от сувенирного алкоголя. На видео у мусорных баков лежат выброшенные полные бутылки вина.

«Даже бомжи не пьют», — комментирует автор видео.

Читайте также:

Смертельная чача из Сириуса: сколько погибших на 7 августа, аресты, обыски

Удар в Буче, сожгли нефтебазу в Одессе: удары по Украине сегодня, 8 августа

Никаких гарантий: что известно о предложении Трампа по завершению СВО?