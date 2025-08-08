Убийственная чача из Адлера лишила россиянку зрения

Уфимка потеряла зрение из-за чачи, от которой умерли не менее 10 человек из разных городов России, передает Telegram-канал Mash Batash. По его данным, состояние 36-летней потерпевшей оценивается как крайне тяжелое. В настоящее время женщина находится в больнице.

До этого суд в Сочи арестовал двух продавцов по уголовному делу об отравлении алкоголем. Срок меры — 1 месяц 30 суток, таким образом они проведут в СИЗО до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

После массового отравления в Краснодарском крае в Геленджике остановили целый автомобиль с чачей. Уточнялось, что машина была полностью набита традиционным грузинским алкогольным напитком. Всего был изъят 161 литр. Алкоголь реализовывал 55-летний уроженец Абхазии.

Ранее Амурский суд признал виновной жительницу Хабаровска в нанесении тяжкого вреда здоровью приятеля во время застолья. Как сообщает региональная прокуратура, женщина вонзила нож в глаз пострадавшего, после чего тот частично лишился зрения.