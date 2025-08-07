Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 августа 2025 в 13:17

Второй продавщице смертельной чачи избрали меру пресечения

Суд в Сочи арестовал вторую обвиняемую по делу об отравлении алкоголем

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Суд в Сочи арестовал вторую обвиняемую по уголовному делу об отравлении алкоголем, передает пресс-служба судов Краснодарского края. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

Вторая обвиняемая по делу об отравлении чачей заключена под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

Ранее на кубинском курорте Варадеро десятки российских туристов отравились в пятизвездочном отеле Iberostar Selection. Симптомы включали не только расстройство желудка и рвоту, но и повышение температуры — все из-за морепродуктов, приготовленных поварами на гриле. Несмотря на жалобы гостей, администрация отеля отрицала причастность, утверждая, что виной всему акклиматизация к местной кухне.

продавцы
отравления
аресты
Кубань
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Победительницу «Холостяка» обворовали на Патриках на 200 тысяч рублей
ГОСТ школьной формы. Как она будет выглядеть и сколько стоить
В подмосковном городе агрессор бросался на подростков с холодным оружием
Прибалтику запугали «неизбежным вторжением» России: что известно
Столкновение с автоледи на Kia завершилось для байкера гибелью
Звезда «Фабрики звезд» избил артиста и отделался штрафом
В России приговорили Исуса Христоса: при чем здесь мигранты?
В Польше надругались над памятью жертв Волынской трагедии
Полиция устроила погоню по Москве-реке за нарушителями на катерах
«С трех сторон»: российские военные взяли ВСУ в «клещи» у Константиновки
В Совбезе России назвали тему переговоров делегаций РФ и Белоруссии
Нейросеть за два дня нашла тело человека, который год был в розыске
Малайзийский монарх протестировал российский автомобиль
Озвучен устраивающий Кремль вариант перемирия с Украиной
Кошку спасли из-под завалов спустя две недели
В деле об убийстве троих лесничих появился новый подозреваемый
Узбекистан переехал к нам. Как живет деревня Сахарово с тысячами мигрантов
Путин принял в Кремле гостя из Азии
«Праздновать нечего»: Вассерман о «своем» Дне холостяка
Пасынку Намина продлили срок ареста
Дальше
Самое популярное
Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!
Общество

Лечо на зиму просто и быстро: рецепт за 30 минут!

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада
Общество

Посеяла в августе, алые свечки горят до октября! Чудо-многолетник для сада

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.