Второй продавщице смертельной чачи избрали меру пресечения Суд в Сочи арестовал вторую обвиняемую по делу об отравлении алкоголем

Суд в Сочи арестовал вторую обвиняемую по уголовному делу об отравлении алкоголем, передает пресс-служба судов Краснодарского края. Срок меры — 1 месяц 30 суток, до 4 октября. В результате отравления алкоголем с рынка в Сириусе, по предварительной информации, погибли не менее 10 человек.

Вторая обвиняемая по делу об отравлении чачей заключена под стражу, — сказано в сообщении.

Ранее адвокат Вадим Багатурия заявил, что продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности.

