16 декабря 2025 в 08:25

Россияне назвали «красные флаги» у продавцов на онлайн-площадках

Больше половины россиян считают низкий рейтинг у продавца признаком опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Предложение продавца перейти в чат в стороннем мессенджере для обсуждения сделки вызывает обеспокоенность у большинства российских покупателей, сказано в исследовании сервиса «Авито». Там также указано, что россияне проявляют настороженность, когда видят низкий рейтинг, небольшое количество отзывов, а также отсутствие верификации, передает ТАСС.

Наибольшую тревогу вызывает предложение уйти в сторонний мессенджер — этот сигнал считают опасным 54% опрошенных. Также покупателей часто настораживает низкий рейтинг (52%) и небольшое количество отзывов (37%). Еще для трети (31%) пользователей важно наличие верификации, — говорится в публикации.

Ранее председатель ВТБ Андрей Костин заявил, что маркетплейсы предпочли развивать собственные банковские сервисы, а не вступать в партнерство с действующими крупными финансовыми организациями. По его словам, ВТБ готов к сотрудничеству с онлайн-площадками, однако на данный момент между сторонами сохраняются существенные разногласия.

Кроме того, депутат Государственной думы Анатолий Аксаков заявил, что инициатива о запрете финансовым организациям владеть маркетплейсами не получила поддержки и не будет принята. По словам парламентария, все участники рынка должны иметь одинаковые возможности для работы на данных онлайн-платформах.

продавцы
покупки
товары
маркетплейсы
