Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку продавцу

Россияне имеют право вернуть новогоднюю елку продавцу после покупки, хотя это и будет сопряжено с трудностями, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, без проблем это получится сделать только в случае с искусственной елкой, живые растения включены в перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену, передает RT.

Можно потребовать либо замены, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств, если выяснилось, что растение оказалось нежизнеспособным, — подчеркнул Шапкин.

Специалист добавил, что для возврата искусственного дерева не требуется наличие чека и упаковки. Однако требование замены товара или возврата денег должно быть обоснованным.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.

До этого спасатель Игорь Сорокин заявил, что новогоднюю елку рекомендуется располагать вдали от батарей и отопительных приборов. При ее установке особую осторожность следует проявлять тем, у кого в доме живут дети или питомцы.