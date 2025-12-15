Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
15 декабря 2025 в 21:26

Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку продавцу

Юрист Шапкин: россияне могут вернуть продавцу искусственную елку

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Россияне имеют право вернуть новогоднюю елку продавцу после покупки, хотя это и будет сопряжено с трудностями, заявил председатель Национального союза защиты прав потребителей Павел Шапкин. По его словам, без проблем это получится сделать только в случае с искусственной елкой, живые растения включены в перечень товаров, которые не подлежат возврату и обмену, передает RT.

Можно потребовать либо замены, либо соразмерного уменьшения цены и возврата денежных средств, если выяснилось, что растение оказалось нежизнеспособным, — подчеркнул Шапкин.

Специалист добавил, что для возврата искусственного дерева не требуется наличие чека и упаковки. Однако требование замены товара или возврата денег должно быть обоснованным.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина рассказала, что украшение елки матовыми новогодними шарами снизит вероятность проявления интереса со стороны кошки. По ее словам, праздничную атрибутику следует размещать в зоне недосягаемости для питомца.

До этого спасатель Игорь Сорокин заявил, что новогоднюю елку рекомендуется располагать вдали от батарей и отопительных приборов. При ее установке особую осторожность следует проявлять тем, у кого в доме живут дети или питомцы.

Россия
елки
продавцы
возвраты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Военблогер заметил необычную деталь на видео Зеленского из Купянска
Решение ЦБ по ключевой ставке 19 декабря: прогнозы по ценам, рублю, рискам
Страны ЕС и США договорились о совместных гарантиях безопасности для Украины
Жена депутата извинилась за роды в Чили ради «сильного паспорта»
Стало известно, как «Запад» отражает удары ВСУ
«Лучше в Москве»: Мартиросян объяснил нежелание жить в США
Чемпион UFC приостановил карьеру из-за обвинений в домашнем насилии
Экономика РФ в 2026-м: что будет с ценами, инфляцией, ипотекой и вкладами
Выброс метана на Байкале сняли на видео
Назван самый короткий день в 2025 году
Наводнение забрало жизнь россиянки на популярном курорте
Россиянам раскрыли, как вернуть новогоднюю елку продавцу
Раскрыт минимальный размер пенсий в России в 2026 году после индексации
Появились новые детали о нападении школьника на учительницу
Якушев, фото из Киева, написание стихов: как живет актриса Мария Пирогова
Новая экономика скорости: как меняется ценность оперативных поставок
Мужчину оштрафовали из-за залетевшего в рот листочка с дерева
«Своя жизнь»: Галустян признался, какие у него со Светлаковым отношения
Россияне стали чаще покупать одну модель отечественного авто
Захарова раскрыла, есть ли россияне среди жертв бойни в Сиднее
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.