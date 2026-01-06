Атака США на Венесуэлу
Яркие и душевные открытки на Рождество: поздравьте самых дорогих людей!

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рождество приближается, и это время, когда хочется поделиться теплыми словами с теми, кто рядом. Самые простые пожелания способны согреть сердце и подарить радость близким людям. Сделайте это с помощью наших открыток и важных слов.

Пусть свет рождественской звезды освещает твой путь весь год Пусть свет рождественской звезды освещает твой путь весь год Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть колокольный звон наполнит твое сердце покоем Пусть колокольный звон наполнит твое сердце покоем Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть рождественская радость останется с тобой навсегда Пусть рождественская радость останется с тобой навсегда Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе находить волшебство в каждом моменте жизни Желаю тебе находить волшебство в каждом моменте жизни Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы твой дом был полон любви и смеха Желаю, чтобы твой дом был полон любви и смеха Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы волшебство Рождества поселилось в твоем сердце Желаю, чтобы волшебство Рождества поселилось в твоем сердце Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы твоя жизнь была полна рождественских чудес Желаю, чтобы твоя жизнь была полна рождественских чудес Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе встречать каждый рассвет с верой в лучшее Желаю тебе встречать каждый рассвет с верой в лучшее Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть рождественские мечты станут твоей реальностью Пусть рождественские мечты станут твоей реальностью Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть каждая снежинка принесет тебе новую надежду Пусть каждая снежинка принесет тебе новую надежду Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю тебе столько радости, сколько огней на елке Желаю тебе столько радости, сколько огней на елке Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть ангелы оберегают твой дом от всех невзгод Пусть ангелы оберегают твой дом от всех невзгод Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть тепло домашнего очага греет тебя круглый год Пусть тепло домашнего очага греет тебя круглый год Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Пусть в твоем доме всегда пахнет корицей и счастьем Пусть в твоем доме всегда пахнет корицей и счастьем Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Желаю, чтобы каждый день был похож на рождественское утро Желаю, чтобы каждый день был похож на рождественское утро Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Выбирайте любое пожелание на открытке и отправляйте его 7 января близким бесплатно в MAX, WhatsApp или Telegram — искренние слова всегда находят отклик!

