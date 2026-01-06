Клишас предрек Европе крах от подмены международного права «правилами» США Клишас: молчание Европы на фоне атаки США в Венесуэле обернется против нее самой

Молчаливое согласие Европы с «правилами», по которым США действуют в Латинской Америке вместо международного права, рискует обернуться против нее самой, предупредил российский сенатор Андрей Клишас. В своем Telegram-канале он констатировал, что Вашингтон вернулся к империалистической политике двухсотлетней давности.

Парламентарий подчеркнул, что европейские элиты совершают стратегическую ошибку, сохраняя молчание на фоне действий США. Он предостерег Данию и другие страны Евросоюза от иллюзии безопасности, заметив, что в мире, где нет права, а есть только «правила сильного», претензии Европы на ее колониальное прошлое могут быть аннулированы в любой момент.

Евросоюзу (Дании в частности) нужно быть готовыми к тому, что если мир управляется «правилами», а не правом, то эти правила вполне могут быть придуманы без участия Европы (за что боролись — на то и напоролись), — добавил сенатор.

Ранее замглавы администрации США Стивен Миллер поставил под сомнение суверенитет Копенгагена над Гренландией, заявив, что для обеспечения безопасности Арктики остров должен войти в состав Соединенных Штатов. Чиновник подчеркнул, что территориальные претензии Дании не имеют под собой веских правовых оснований в современных реалиях.