Россияне массово отравились креветками и рыбой в элитном отеле на Кубе

Россияне массово отравились креветками и рыбой в элитном отеле на Кубе SHOT: десятки россиян отравились креветками в отеле Iberostar Selection Varadero

Массовое отравление произошло в пятизвездочном отеле Iberostar Selection Varadero на кубинском курорте Варадеро, сообщает Telegram-канал SHOT. Десятки российских туристов почувствовали недомогание после употребления морепродуктов, приготовленных на гриле. По словам пострадавших, креветки и красная рыба выглядели несвежими.

Симптомы отравления, включая расстройство желудка, рвоту и повышенную температуру, проявились уже через несколько часов после еды, сказано в материале. Однако персонал отеля отказался признать проблему, списав недомогание гостей на акклиматизацию к местной кухне. При этом россияне заплатили за 12-дневный отдых около 350 тысяч рублей за двоих.

Ранее массовое отравление несовершеннолетних произошло в санатории «Орленок» на территории Пермского края. По факту произошедшего проводится проверка. Сообщалось, что групповое заболевание острой кишечной инфекцией (ОКИ) было выявлено у 35 детей.

До этого посетители кафе в подмосковном Егорьевске массово отравились шаурмой. Как предположил глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов, причиной инцидента могло стать нарушение норм хранения продуктов.