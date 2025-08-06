Адвокат раскрыл судьбу продавцов смертельной чачи в Адлере

Продавцам чачи в Адлере, после употребления которой погибли люди, грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ о производстве, хранении и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. По его словам, потерпевшие также могут потребовать компенсацию морального вреда.

По статье 238 УК РФ, им грозит до 10 лет лишения свободы. Кроме того, потерпевшие вправе взыскать с виновных компенсацию морального и материального вреда. По практике, в аналогичной ситуации по делу об отравлении «Мистером Сидром», различные соучастники преступления получили в среднем по шесть лет колонии, — сказал Багатурия.

Ранее сообщалось, что три человека умерли в результате отравления чачей, купленной на одном из рынков в Адлере. Среди погибших две женщины и мужчина, члены одной семьи. Еще одна женщина, их родственница, была госпитализирована, ей оказывают всю необходимую помощь.

До этого стало известно, что обвиняемые по делу об отравлении 116 человек сидром «Мистер Сидр» останутся в СИЗО до 10 ноября. Такое решение принял самарский суд, удовлетворив ходатайство прокуратуры о продлении ареста Анару Гусейнову и Артему Айрапетяну.