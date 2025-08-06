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06 августа 2025 в 12:51

Чача с рынка убила почти всю семью на юге России

Baza: три человека умерли от купленной на рынке в Адлере чачи

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Три человека умерли в результате отравления чачей, купленной на одном из рынков в Адлере, сообщает Telegram-канал Baza. Среди погибших — две женщины и мужчина, члены одной семьи. Еще одна женщина, их родственница, была госпитализирована, сейчас ей оказывают всю необходимую помощь.

По данным источника, задержаны двое продавцов. Против них заведено уголовное дело. После того как происшествие получило огласку, в местных чатах стали появляться сообщения, что пострадавших от фальсификата гораздо больше.

Ранее три пассажира УАЗа погибли от отравления выхлопными газами в Норильске. Трагедия произошла, когда машина застряла в грязи. Один из мужчин вышел из автомобиля за помощью, еще три пассажира остались внутри с работающим двигателем. По предварительной информации, они скончались от отравления на месте.

До этого хирург Александр Умнов рассказал, что тахикардия и потеря сознания при алкогольном отравлении могут свидетельствовать об угрозе для жизни — в таких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь. По словам специалиста, к критическим признакам также относятся резкая бледность кожи и непроизвольная дефекация.

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