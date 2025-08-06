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06 августа 2025 в 12:09

Три человека насмерть отравились выхлопными газами в Норильске

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Три пассажира УАЗа погибли от отравления выхлопными газами в Норильске, пишет «МК в Красноярске» со ссылкой на СК по Красноярскому краю. Трагедия произошла, когда машина застряла в грязи.

Один из мужчин вышел из автомобиля за помощью, еще три пассажира остались внутри с работающим двигателем. По предварительной информации, они скончались от отравления на месте.

Как установили правоохранители, выхлопную трубу машины заблокировали вода и грязь, это и привело к накоплению угарного газа в салоне. Сейчас специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу и проверку технического состояния автомобиля.

Ранее в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга врачи госпитализировали восьмилетнюю девочку, которая отравилась газом. Прибывшие на место медики зафиксировали, что ребенок надышался окисью углерода.

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