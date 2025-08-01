Врач назвал смертельно опасные симптомы алкогольного отравления

Тахикардия и потеря сознания при алкогольном отравлении могут свидетельствовать об угрозе для жизни — в таких случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь, заявил NEWS.ru преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. По словам специалиста, к критическим признакам также относятся резкая бледность кожи и непроизвольная дефекация.

Некоторые симптомы при алкогольном отравлении могут свидетельствовать о жизнеугрожающем состоянии пациента. Скорую нужно вызывать при снижении температуры тела, бледности кожи, учащении или урежении пульса, потере сознания, непроизвольной дефекации и мочевыделении. К неотложным состояниям относятся комы разной степени глубины и нарушение ритма сердца по типу фибрилляции предсердий, — пояснил Умнов.

Ранее гинеколог Татьяна Гвоздикова заявила, что после родов кормящим женщинам допустимо выпивать не более одной стандартной порции алкоголя за раз. Таким образом, матерям можно 147 мл вина, 354 мл пива или 44 мл крепкого напитка.

Кардиолог Видновской клинической больницы Минздрава Подмосковья Юлия Фадюхина ранее заявила, что смертельной дозой алкоголя являются 22–24 крепких шота. Специалист подчеркнула, что концентрация алкоголя в крови в размере четырех — шести промилле может привести к летальному исходу.